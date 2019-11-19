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Песков заявил, что вопрос о "Яндексе" с Кремлем обсуждался, но не согласовывался

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Изменения в корпоративном управлении компании "Яндекс" обсуждались, но не согласовывались с профильными подразделениями администрации президента РФ, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Одно другому не противоречит: обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству. А вот согласовывать - это другое дело", - сказал Песков.

Пресс-секретарь считает абсолютно нормальной ситуацию, когда такая крупная компания, как "Яндекс", ведет диалог с Кремлем, "чтобы получать из первых рук позицию государства, узнавать об обеспокоенностях, которые возникают у государства". "Но это никоим образом не является обусловленным согласованием", - подчеркнул Песков.

Ранее источник, близкий к Кремлю, сообщил "Интерфаксу", что создание некоммерческого Фонда общественных интересов, который войдет в структуру корпоративного управления "Яндекса", согласовано с администрацией президента, это решение станет определенной гарантией соблюдения интересов государства.

"Конечно, такие решения не принимаются без согласования с руководством страны, администрацией президента", - отметил источник. По его словам, предложенная схема "во многом снимает опасения государства, связанные с информационной безопасностью".

Позднее на телефонной конференции с аналитиками и инвесторами сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож подтвердил, что компания обсуждала свои планы с представителями администрации президента и правительства. Он не раскрыл детали переговорного процесса с властями, но сказал, что компания "считает, что данная схема получила широкую поддержку".

18 ноября стало известно, что совет директоров "Яндекса" одобрил изменение в структуре корпоративного управления интернет-компании, согласно которому в ней появится некоммерческий Фонд общественных интересов.

Фонд сможет выдвинуть двух представителей в совет директоров "Яндекса", участвовать в согласовании: сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Давление на "Яндекс" усилилось после того, как летом депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, которым предложил ограничить до 20% долю иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах. Позже правительство направило в парламент отзыв на законопроект Горелкина, в котором рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция. 18 ноября стало известно, что парламентарий отзовет из Госдумы свой законопроект для доработки его с учетом позиции кабмина.

Дмитрий Песков Яндекс

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