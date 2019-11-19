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Росприроднадзор потребовал убрать свалку с места для памятника Гранину в Петербурге

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор добился для администрации Невского района Петербурга штрафа в 400 000 рублей из-за свалки с опасными отходами на Дальневосточном проспекте, сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства. Рядом со свалкой до конца ноября должны установить памятник писателю Даниилу Гранину.

Речь идет об участке в начале Дальневосточного проспекта, ограниченном улицами Еремеева, Зольной и Складской. Его собственником является районная администрация. Местные жители жаловались в Росприроднадзор, что с советских времен там находился золоотвал для отходов ТЭЦ, а также туда стали свозить зимой убранный снег. Люди отмечали, что территорию сейчас застраивают жильем, а свалку не убирают.

Администрация Невского района в связи со свалкой получала предостережение в феврале 2019 года, но ничего не сделала, выяснил Росприроднадзор.

Ведомство провело расследование с экспертизой грунта на свалке. Эксперты нашли в пробах отходов вещества IV (малоопасные) и III (умеренно опасные) классов опасности.

В результате Росприроднадзор привлек районную администрацию к административной ответственности за невыполнение требований по защите почв. (ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Памятник Гранину должны установить по адресу Дальневосточный проспект, 6.

Даниил Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.

Петербург Росприроднадзор Невский район Даниил Гранин

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