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Благовещенский колледж поблагодарил студентку за помощь раненому в стрельбе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Руководство колледжа в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, выразило благодарность студентке, которая оказала помощь раненному.

В РоссииСтрельба в благовещенском колледже. ОбобщениеСтрельба в благовещенском колледже. ОбобщениеЧитать подробнее

"В аудиторию, где находилась Дарья, забежал студент с огнестрельной раной. Среди паники Дарья не растерялась и начала оказывать первую помощь потерпевшему: наложила жгут и перекрыла рану шарфом. Страх за жизнь другого человека оказался сильнее страха за собственную жизнь", - говорится в сообщении на сайте колледжа.

В учебном заведении агентству "Интерфакс" уточнили, что Дарья Кубышкина является студенткой четвертого курса и проявила в сложный момент силу характера.

14 ноября 19-летний студент открыл огонь из охотничьего ружья в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний студент, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Благовещенск Амурская область

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