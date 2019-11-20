Один из раненых при стрельбе в колледже Благовещенска выписан из больницы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Реанимационные мероприятия завершены по всем пострадавшим во время стрельбы в одном из колледжей Благовещенска, один из подростков выписан из больницы, сообщили журналистам в минздраве Амурской области.

"Один из 17-летних пациентов областной детской клинической больницы выписан в понедельник в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Его ровесник переведен из реанимации в отделение, получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести", - сообщили в минздраве региона.

И. о. заместителя главного врача по хирургии Благовещенской городской клинической больницы Петр Иванощук, где был прооперирован третий пострадавший 20 лет, отмечает положительную динамику в состоянии пациента.

"Пациент находится в отделении, состояние мы пока оцениваем как тяжелое, стабильное, с положительной динамикой. На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать", - цитирует минздрав области Иванощука.

Утром 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний учащийся открыл стрельбу из охотничьего оружия по своим одногруппникам. В результате один учащийся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу, два человека получили травмы. Стрелок покончил с собой.

У одного 17-летнего пострадавшего ранения шеи, затылочной области и левого надплечья. Его ровесник получил огнестрельное ранение таза. Третий пострадавший (20-летний молодой человек) получил множественные огнестрельные ранения с повреждением органов брюшины.