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В Петербурге задержали пенсионера за оправдание взрыва в Архангельском УФСБ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге сотрудники центра "Э" МВД задержали 68-летнего мужчину, который во "ВКонтакте" героизировал действия Михаила Жлобицкого, который подорвал себя в здании УФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник, видевший материалы дела задержанного.

Поводом для преследования пенсионера стал пост, опубликованный в декабре 2018 года. 10 ноября 2019 года на него завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Его задержали 19 ноября. У него дома при обыске нашли брошюры экстремистского содержания.

Специалисты Центра экспертиз СПбГУ, проанализировав пост подозреваемого, нашли в нем признаки оправдания "взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей; причинения значительного имущественного ущерба, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности; устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угрозы совершения указанных действий в этих целях", сообщил источник.

В 2003 году в отношении мужчины возбуждали уголовное дело о хулиганстве, но затем расследование прекратили, добавил собеседник агентства.

31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий, студент политехнического колледжа, пронес в здание УФСБ в Архангельске самодельную бомбу. Она взорвалась у него в руках. Он погиб. Три сотрудника управления были ранены.

Нескольких пользователей соцсетей и псковскую журналистку Светлану Прокопьеву подвергли уголовному преследованию за публикации об этом взрыве.

Петербург МВД Центр Э ФСБ Архангельск Михаил Жлобицкий Светлана Прокопьева

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