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Житель Тольятти получил год колонии за твит с оправданием взрыва в архангельском ФСБ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Приволжский окружной военный суд в пятницу приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии общего режима по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщил агентству "Интерфаксу" его адвокат Владимир Красиков

В приговоре, копия которого имеется в распоряжении агентства, говорится, что основанием для уголовного дела стал твит Довыденкова в октябре 2018 года, в котором следствие нашло лингвистические признаки оправдания действий анархиста, в тот же день устроившего взрыв на проходной управления ФСБ в Архангельске.

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый раскаялся и помогал расследованию, его дело рассматривалось в особом порядке.

31 октября 2018 года в управлении ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Его устроил 17-летний местный житель: он достал взрывное устройство из сумки, и оно сработало у него в руках. Сам молодой человек погиб, ранения получили три сотрудника учреждения. Источник сообщал, что погибший подросток учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе анархистов.

Тольятти

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