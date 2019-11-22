В Петербурге отправили под домашний арест пенсионера за оправдание взрыва в Архангельском УФСБ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Коваленко, который в социальных сетях героизировал "архангельского террориста" Михаила Жлобицкого.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в пятницу, Коваленко отправлен под домашний арест до 18 января следующего года. Против такого решения суда фигурант не возражал.

Как сообщилось в среду со ссылкой на информированный источник, 68-летний житель северной столицы в декабре 2018 года опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте" пост, где восхищался действиями Жлобицкого, подорвавшего себя у здания ФСБ в Архангельске.

10 ноября было возбуждено дело о публичном оправдании терроризма, 19 ноября мужчину задержали в порядке 91 статьи УПК. При обыске в квартире пенсионера обнаружили брошюры экстремистского содержания.

Интернет-запись была направлена на исследование в Центр экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета. Специалисты пришли к выводу, что в материале действительно содержатся признаки оправдания терроризма.

31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий, студент политехнического колледжа, пронес в здание УФСБ в Архангельске самодельную бомбу. Она взорвалась у него в руках. Он погиб. Три сотрудника управления были ранены.

Нескольких пользователей соцсетей и псковскую журналистку Светлану Прокопьеву подвергли уголовному преследованию за публикации об этом взрыве.