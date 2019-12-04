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Голунов обжаловал отказ удовлетворить его жалобу на бездействие СКР

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Защита журналиста Ивана Голунова подала апелляционную жалобу на решение районного суда об отказе удовлетворить жалобу на волокиту в Следственном комитете (СК) РФ при расследовании его уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин в среду.

"Да, жалобу подали", - ответил Бадамшин на соответствующий вопрос. Судебное заседание в апелляционной инстанции еще не назначено.

Ранее сообщалось, что 2 декабря Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Голунова на бездействие Следственного комитета при расследовании его дела.

Помимо этого, адвокат Бадамшин обращался в Генпрокуратуру с просьбой передать "дело Голунова" для расследования из СК РФ в ФСБ, однако Генпрокуратура переадресовала это обращение для решения в СК РФ.

Дело Голунова

Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. Тогда полиция заявила, что при досмотре и при обыске в квартире Голунова были найдены наркотики. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест.

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Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием. На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Изначально "делом Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста. После освобождения Голунова дело осталось в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генпрокуратуры.

Спустя почти пять месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов

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