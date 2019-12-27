Cуд вернул бывшему подельнику полковника Захарченко две машины и квартиру

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил требование Генпрокуратуры, которая хотела обратить в доход государства два автомобиля и квартиру в Москве, изъятые у бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина - фигуранта уголовного дела экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила представитель семьи Сенина Елена Мартынова.

Суд первой инстанции обратил это имущество в доход государства, Мосгорсуд отменил это решение. Он частично удовлетворил встречный иск Сенина и его жены и признал, что квартиру, Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 57 они приобрели на законные доходы.

Гагаринский суд Москвы 11 марта полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства 28 объектов недвижимости - жилые дома, земельные участки, квартиры и машиноместа, расположенные в Москве и Московской области, и пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. Общая стоимость активов была оценена более чем в 380 млн рублей. Ведомство указало, что имущество было получено из незаконных источников, его нашли в ходе расследования дела Сенина и Захарченко.

Захарченко в 2019 году получил 12,5 лет колонии за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. Суд не подтвердил преступную связь его и Сенина. Бывший сотрудник ФСБ еще не осужден. Он объявлен в международный розыск, материалы в его отношении выделены в отдельное производство.