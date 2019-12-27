Поиск

Cуд вернул бывшему подельнику полковника Захарченко две машины и квартиру

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил требование Генпрокуратуры, которая хотела обратить в доход государства два автомобиля и квартиру в Москве, изъятые у бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина - фигуранта уголовного дела экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила представитель семьи Сенина Елена Мартынова.

Суд первой инстанции обратил это имущество в доход государства, Мосгорсуд отменил это решение. Он частично удовлетворил встречный иск Сенина и его жены и признал, что квартиру, Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 57 они приобрели на законные доходы.

Гагаринский суд Москвы 11 марта полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства 28 объектов недвижимости - жилые дома, земельные участки, квартиры и машиноместа, расположенные в Москве и Московской области, и пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. Общая стоимость активов была оценена более чем в 380 млн рублей. Ведомство указало, что имущество было получено из незаконных источников, его нашли в ходе расследования дела Сенина и Захарченко.

Захарченко в 2019 году получил 12,5 лет колонии за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. Суд не подтвердил преступную связь его и Сенина. Бывший сотрудник ФСБ еще не осужден. Он объявлен в международный розыск, материалы в его отношении выделены в отдельное производство.

Дмитрий Сенин Дмитрий Захарченко МВД ФСБ Мосгорсуд

Новости по теме

Новости

"Новая газета" пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

Итоги года: 2019

Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год

Слово и дело - Россия наращивает нефтедобычу в условиях сделки ОПЕК+ второй год

Минтранс предложил вместо армии направлять выпускников летных училищ в авиакомпании

Минтранс предложил вместо армии направлять выпускников летных училищ в авиакомпании

Шойгу объявил 31 декабря выходным днём в Вооружённых силах РФ

Дело Baring Vostok

Источники сообщили о завершении следствия по "делу Baring Vostok"

На боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардами"

На боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардами"

Гидрометцентр озвучил свой первый прогноз на новогоднюю ночь в Москве

Гидрометцентр озвучил свой первый прогноз на новогоднюю ночь в Москве

Летевший в Минск самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону

Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий

Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий

Путину до 20 января доложат о причинах срыва работ по военным спутникам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');