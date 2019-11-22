В ОНК пообещали навестить бывшего полковника МВД Захарченко, если он попросит

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии навестят в колонии №5 бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, если об этом попросит он или его родственники. Без такого обращения они его посещать не планируют, сказал председатель комиссии Валерий Крутов.

"У нас есть план посещения колоний, а также внеплановые поездки. Будут непосредственные вопросы - будем встречаться. ИК-5 посещаем часто. В ближайшее время в плане посещения этой колонии нет", - объяснил он.

15 ноября Захарченко отправили по этапу. 20 ноября Крутов сообщил, что бывший полковник будет отбывать наказание в ИК-5 в поселке Леплей Зубово-Полянского района. Он отметил, что у ОНК серьезных замечаний к этой колонии нет. В ней осужденные в основном заняты на швейном производстве.

Бывший замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске в квартире его сводной сестры силовики нашли наличные в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию и оштрафовал на 117 990 000 рублей. В октябре Мосгорсуд сократил ему срок в колонии на полгода.