ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

Элла Памфилова предложила уволиться как председателю комиссии Виктору Миненко, так и ее членам

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ на заседании в среду признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко.

"В связи с уклонением от возобновления действий по проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания признать работу городской комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие главе комиссии Виктору Александровичу Миненко", - зачитала текст постановления глава ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными в третий раз.

По ее словам, смена одного председателя "мало что даст, если новый человек придет в эту дискредитировавшую себя систему". "Я полагаю, будет честно и ответственно со стороны не только председателя, но и заместителя председателя комиссии, и секретаря и многим членам комиссии написать заявление об увольнении по собственному желанию", - заявила Памфилова.

В постановлении ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова добавила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

В июне в Санкт-Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов заксобрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом. Однако к 13 сентября выборы так и не были организованы.

Памфилова рассказала, что петербургская комиссия "в последний момент" направила в ЦИК письмо с просьбой разъяснить, что делать с довыборами и ЦИК ответил, что откладывать их недопустимо. Тем не менее, выборы не были проведены.

В прошлый раз ЦИК признал неудовлетворительной работу комиссии по итогам прошлогодних муниципальных выборов в декабре прошлого года.

Еще во время кампании несколько оппозиционеров сообщили, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. Кроме того, в ряде муниципальных образований избиркомы назначили выборы, но не уведомили об этом городскую комиссию, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя. После выборов результаты голосования не вносились в ГАС "Выборы" в течение нескольких недель.