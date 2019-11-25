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СКР начал поиск очевидцев возможных издевательств над стрелком из Благовещенска

СКР начал поиск очевидцев возможных издевательств над стрелком из Благовещенска
Работа следователей СК РФ в колледже Благовещенска, где произошла стрельба
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Следователи на фоне активного обсуждения в интернете возможных причин ЧП в колледже Благовещенска готовы начать диалог с очевидцами возможной травли или насилия в отношении студента, который в середине ноября устроил стрельбу в этом учебном заведении.

Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Амурской области отмечает, что в соцсетях авторы постов высказывают различные версии причин случившегося: якобы студент стал жертвой системной травли и насилия, или что это было местью за нанесенную обиду его знакомой, пишут также о том, что он длительное время враждовал с сокурсниками.

"В целях проверки указанных сведений следствие предлагает всем лицам, которые являлись свидетелями указанных событий, обратиться к следователям", - предлагает ведомство.

Региональное управление СКР также призывает избегать распространения недостоверных сведений и напоминает, что информацию о ходе расследования могут сообщать только следственные органы, которые работают над уголовном делом.

19-летний студент 14 ноября устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Стрельба в благовещенском колледже

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Хроника 03 февраля 2014 года – 25 ноября 2019 годаНападения в школах
СКР Благовещенск Амурская область Амурский колледж

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