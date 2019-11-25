Гособвинение завершило представление доказательств на суде по делу "Седьмой студии"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Гособвинение закончило представление доказательств на процессе по делу "Седьмой студии". Об этом в Мещанском суде заявил прокурор Михаил Резниченко. Суд рассматривает дело повторно.

Создателю "Седьмой студии" Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела вменяют хищение 133 млн рублей из бюджета, которые Минкультуры выделило в 2011-2014 годах на театральный проект "Платформа".

25 ноября представитель министерства Людмила Смирнова заявила, что Минкультуры требует взыскать с подсудимых 133 237 920 рублей. Отвечая на вопросы судьи, она отметила, что до возбуждения уголовного дела в ведомстве не подозревали о понесенном ущербе. Сумму ущерба определила экспертиза, назначенная следствием. Раскрыть суть претензий министерства к подсудимым она не смогла.

Кроме Серберенникова, по делу проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Все они вину не признают и говорят, что выделенные деньги были потрачены на постановки. По их словам, следствие ошибочно вычислило сумму ущерба, исходя только из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

Вину признала бывшая главная бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она заключила сделку со следствием. Ее дело рассматривается отдельно.

В первый раз Мещанский суд начал рассматривать это дело осенью 2018 года. В сентябре 2019 года суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. Надзорное ведомство подало апелляцию на это решение, и Мосгорсуд вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.