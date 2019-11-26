Миллер назвал препятствия для продолжения транзита газа через Украину

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Для продления контракта о транзите газа на Украине еще нет сертифицированного газотранспортного оператора, а для бронирования газотранспортных мощностей для этого транзита нужны определенные сроки, заявил телеканалу "Россия 24" глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 25 ноября обсудили возможность заключения нового контракта о транзите газа "Газпрома" в Европу. На следующий день после этого Миллер и министр энергетики Александр Новак приехали в резиденцию Путина и он предложил это обсудить.

Миллер напомнил, что "по указанию президента "Газпром" уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продления действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставку газа на Украину".

По его словам, Украина сейчас переходит на европейское законодательство, и в связи с этим возникли некоторые проблемы. Новые правила предусматривают, что на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Однако этого до сих пор не произошло, сказал глава "Газпрома".

"Это, конечно же, технические, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее", - добавил он.

Миллер 18 ноября предложил "Нафтогазу Украины" продлить действующий контракт о транзите или заключить новый на один год. Необходимыми условиями для этого он назвал отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств, отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

25 ноября глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что компания настаивает на заключении нового долгосрочного контракта по европейским правилам, как предложила на трехсторонних переговорах Еврокомиссия. По его словам, внедрение европейских правил на Украине идет по графику, и есть все возможности заключить новый договор по этим правилам.