Источник сообщил о троих обвиняемых в убийстве начальника ингушского центра "Э"

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - По делу об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда проходят трое обвиняемых, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Двое из них арестованы Басманным судом Москвы, это Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Курейша Картоев арестован заочно.

Следствие продолжает поиски других подозреваемых, причастных к убийству, добавил собеседник агентства.

Костоева арестовали 7 ноября, Арапиева - ноября, сказала пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова. Она подтвердила и заочный арест Картоева. Он объявлен в международный розыск. Все трое обвиняются в убийстве двух человек, совершенном по предварительному сговору, и в незаконном обороте оружия.

По данным источника "Интерфакса", Картоев является членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев, где его знают под прозвищем "Коля". Его называли главным подозреваемым по этому делу.

Один из лидеров общины - 46-летний Ибрагим (Иби) Белхороев был убит неизвестными в Назрани 31 декабря 2018 года. До этого на него было еще несколько покушений. Он был праправнуком шейха Батал-хаджи Белхороева. По словам источника агентства, "некоторые связывают убийство Эльджеркиева с делом об убийстве Ибрагима Белхороева", но Картоев мог быть только исполнителем, но не заказчиком.

Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина, на парковке. В них выстрелили не меньше десяти раз. Убийца скрылся.

Абдулахмед Эльджаркиев работал врачом в одной из столичных клиник.

12 января 2019 года машину Ибрагима Эльджаркиева обстреляли из автоматов, когда он ехал из Чечни в Ингушетию. Погиб один из его охранников, еще два получили ранения, сам он не пострадал.