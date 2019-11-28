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Международный "Мемориал" оштрафовали еще на 600 тысяч рублей

Общая сумма штрафов достигла 2 млн рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Международный "Мемориал" оштрафован за отсутствие маркировки иностранного агента в инстаграме и на сайте своего проекта, сообщает пресс-служба организации.

Она отмечает, что решение по инстаграму и сайту "Это прямо здесь" о штрафе на 600 тыс. рублей вынесла судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева.

В сообщении отмечается, что, таким образом, суд рассмотрел 11 протоколов о немаркировке из 20, общая сумма штрафов достигла 2,3 млн рублей.

Мемориал

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