Сотруднику "Голоса" Удоту назначили 320 часов обязательных работ за угрозы журналистам

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Химках назначил члену совета движения "Голос" Роману Удоту 320 часов обязательных работ. Он признан виновным в угрозах расправиться с журналистами.

Активист был задержан 20 мая. До 9 июля он оставался под домашним арестом. Затем его освободили под запрет выходить из дома ночью, общаться с фигурантами дела и пользоваться мобильной связью и интернетом.

Удоту вменили "угрозу убийством или причинении тяжкого вреда здоровью" (ч. 1 ст. 119 УК) в связи с конфликтом с журналисткой в аэропорту "Шереметьево" в марте 2018 года. Корреспондент снимала его и просила прокомментировать его отъезд, он отобрал у нее телефон. Потом они пожаловались друг на друга в полицию: активист написал заявление о нарушении неприкосновенности его частной жизни и о том, что телерепортеры его преследуют, а журналистка обвинила его в краже телефона.

В апреле 2019 года журналисты телеканала подали заявление в полицию о том, что Удот угрожал им расправой. На этом основании было возбуждено уголовное дело.

Удот вину не признает. Он считает, что его преследуют за убеждения.

"Мемориал" признал его политзаключенным. Бывший председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов заявлял, что считает необоснованным преследование активиста.