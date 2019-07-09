Активист "Голоса" Роман Удот освобожден из-под домашнего ареста

Суд запретил ему выходить из дома ночью и общаться с людьми, связанными с делом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мособлсуд смягчил меру пресечения члену совета движения "Голос" Роману Удоту по делу об угрозе убийством, отменив ему домашний арест, сказал "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.

Фигуранту назначен запрет на определенные действия. Так, Удоту запрещено покидать места жительства с 23:00 до 06:00, общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу, а также пользоваться интернетом. Эта мера пресечения, появившаяся в российском Уголовно-процессуальном кодексе весной 2018 года , схожа с домашним арестом, но является более мягкой.

Удоту предъявлено обвинение в "угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью" (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Он был задержан 20 мая и с санкции Химкинского горсуда отправлен под домашний арест.

По словам адвоката, уголовное дело связано с инцидентом в аэропорту "Шереметьево" в марте 2018 года, когда Удот, по его словам, отобрал телефон у журналистки, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд.

Тогда Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондент, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона. "Тогда никакого уголовного дела возбуждать не стали. Но в апреле этого года журналисты вдруг вспомнили, что тогда Удот угрожал им расправой, и написали заявление, по которому и возбуждено уголовное дело", - пояснял адвокат.

По его словам, свое уголовное дело Удот расценивает как "преследование за убеждения".

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявлял, что считает необоснованным преследование Удота по обвинению в угрозе убийством.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Удота политзаключенным.