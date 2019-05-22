Суд отправил под домашний арест члена совета движения "Голос" Удота

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

"Судом удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании в отношении Удота меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 июня", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Согласно решению суда, под домашним арестом Удоту запрещено покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и дознавателя, а также пользоваться любыми средствами связи.

Принимая решение, суд согласился с позицией дознавателя и прокурора об отсутствии оснований для более мягкой меры пресечения, так как в этом случае обвиняемый сможет сбежать или оказать давление на других участников дела.

В свою очередь адвокат Удота Максим Пашков заявил, что обжалует сегодняшнее решение суда.

Удот был задержан несколько дней назад по возвращении в Россию. По словам его адвоката, активист 15 мая пришел в полицию, где заявил о готовности содействовать расследованию уголовного дела.

Пашков уточнил, что Удот подозревается по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Свою вину он не признает.

По его словам, требование ограничить активиста в свободе дознаватель обосновывает тем, что Удот скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

"Дело в том, что когда в марте прошлого года он улетел за границу, то никакого уголовного дела в отношении него не было. Дело появилось только в апреле этого года, поэтому ни о каких попытках скрыться речи быть не может", - сказал адвокат, отметив, что его подзащитный добровольно вернулся в РФ из Европы и сам поехал в полицию.

Как уточнил Пашков, уголовное дело связано с инцидентом в аэропорту Шереметьево в марте прошлого года, когда Удот, по его словам, отобрал телефон у журналистки, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд. Тогда Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондент, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона.

"Тогда никакого уголовного дела возбуждать не стали. Но в апреле этого года журналисты вдруг вспомнили, что тогда Удот угрожал им расправой и написали заявление, по которому и возбуждено уголовное дело", - сказал адвокат.

По его словам, своеуголовное дело Удот расценивает как "преследование за убеждения".