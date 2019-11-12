Вменяемость Соколова оценят после обнаружения всех останков его сожительницы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Психиатрическую экспертизу ученому-историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, назначат после подробного описания характера повреждений тела погибшей; процесс тормозит отсутствие всех останков, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"Психиатру, который будет проводить экспертизу, нужно понимать, что именно он сделал. Для этого нужно заключение по трупу, данные по характеру повреждений и их количеству. А пока не все останки убитой найдены", - сказал собеседник агентства. По его словам, не обнаружены ноги. "Экспертиза будет назначена, но позднее", - сказал источник.

Накануне, 11 ноября, адвокат Соколова Александр Почуев предположил, что следствие назначит его подзащитному специальную психиатрическую экспертизу.

Дело историка Соколова

В тот же день Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал 63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Соколова.

Соколова задержали 9 ноября. По данным Следственного комитета РФ (СКР), утром в тот день его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Убитой было 24 года, она переехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила бакалавриат и магистратуру СПбГУ, училась в аспирантуре.

На суде следователь уточнил, что Ещенко была убита четырьмя выстрелами из мелкокалиберного обреза. Соколов рассказал, что убийство произошло в ходе ссоры, изначально девушка напала на него с ножом. По утверждению обвиняемого, Ещенко ревновала к его детям от другого брака.

Соколов для сокрытия трупа решил расчленить труп убитой и выбросить останки в Мойку. Как сообщал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, дома у историка при обыске обнаружили только голову жертвы. Другие останки были обнаружены в реке Екатерингофке.

Глава СКР Александр Бастрыкин для оказания практической помощи в расследовании убийства направил в Петербург криминалистов центрального аппарата ведомства и поручил проверить другую информацию о возможных нарушениях законов Соколовым, которая была озвучена СМИ.