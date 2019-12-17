"Ъ" сообщил о значительном подорожании архивных тарифов мобильной связи

Операторы будут компенсировать затраты на исполнение "закона Яровой" и закона "о суверенном рунете"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские операторы сотовой связи этой зимой пересмотрят архивные тарифы, пишет "Коммерсантъ". Представитель "Вымпелкома" эти решения объяснила затратами на исполнение "закона Яровой" и грядущих расходов на закон "о суверенном рунете".

"Вымпелком" 16 декабря начал предупреждать абонентов, что с 16 января 2020 года цены на ряд архивных тарифов увеличатся на 17-18%. В зависимости от тарифного плана плата может вырасти с 24,74 рубля до 29 рублей в день или с 20,33 рубля до 24 рублей в день. На пакетных тарифных планах изменится только размер абонентской платы, в планах без абонентской платы изменится стоимость местных исходящих вызовов.

Компания вынуждена пересмотреть некоторые архивные тарифные планы в соответствии с рыночной ситуацией, на изменение которой повлияли затраты на "закон Яровой" и планируемые расходы на реализацию закона о "суверенном рунете", объяснила представитель оператора.

"Ростелеком" "плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное ТВ в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям", сказали в пресс-службе этой компании. Там отметили, что архивные тарифные планы корректируют все операторы связи, если установленные цены не учитывают изменение экономической ситуации, рост НДС и новые требования регуляторов.

"МегаФон" в ноябре предупредил, что изменит параметры некоторых архивных тарифов с 1 декабря. Tele2 13 декабря предупредила об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря. МТС 3 декабря сообщила, что закроет ряд "устаревших" услуг на безлимитном тарифе.

"Известия" в ноябре, ссылаясь на прогноз Telecom Daily, писали, что в 2020 году связь может подорожать как минимум на 10%. Опубликованный 9 декабря прогноз Content Review гласит, что цены на услуги связи в 2020 году могут вырасти на 17–18%.

В январе 2019 года директор "Вымпелкома" по работе с органами государственной власти Сергей Мальянов предупреждал, что для исполнения закона о "суверенном рунете" компании придется потратить на новые серверы 500 млн рублей, а государству - еще 1 млрд рублей.

О том, что в 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%, сообщали "Известия" 11 ноября со ссылкой на прогноз Telecom Daily. По прогнозу Content Review, опубликованному 9 декабря, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.

С 2014 года тарифы на мобильную связь выросли меньше, чем на 30%, издержки операторов росли значительно быстрее, сказал изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он считает логичным повышение цен на 20% и прогнозирует, что такой рост сохранится на ближайшие десять лет.