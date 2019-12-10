Поиск

Убившего в Москве сотрудника СК мужчину собрались лечить принудительно

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Убивший в Москве сотрудника СКР Владислава Капустина мужчина признан невменяемым, к нему будут применены меры медицинского характера, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, расследование дела о нападении на сотрудника центрального аппарата СК полковника юстиции Владислава Капустина, в результате которого он погиб, завершено.

В РоссииУбивший следователя петербуржец состоит на учете в психдиспансереЧитать подробнее

Петренко сказала, что стационарная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина, напавший на сотрудника СК, страдает психическим расстройством, которое исключает его вменяемость. Поэтому, отметила представитель следствия, дело с постановлением о применении к обвиняемому меры медицинского характера направлено в Генпрокуратуру.

Как сообщалось, 1 октября на полковника Капустина, занимавшегося организацией приема граждан, на входе в здание СКР в Техническом переулке в Москве беспричинно напал мужчина. Офицер был госпитализирован с ножевым ранением и умер в больнице.

Хроника 01 октября – 10 декабря 2019 годаУбийство сотрудника СКР в Москве
Владислав Капустин СКР

Новости по теме

Новости

Бизнесмена арестовали за растрату 178 млн руб. при строительстве метро в Петербурге

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Цена на рожь в РФ резко взлетела

Цена на рожь в РФ резко взлетела

Путин назвал захват заложников в Беслане в 2004 году личной болью

Путин призвал "аккуратно" отказываться от использования пластика в России

В России перестанет выходить журнал Men's Health

В России перестанет выходить журнал Men’s Health

Путин отметил, что некоторые действия Льва Пономарева были далеки от правозащиты

Путин отметил, что некоторые действия Льва Пономарева были далеки от правозащиты

Глава СПЧ заявил, что брошенный в полицию стаканчик не должен приводить в тюрьму

Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

РФ попросила Италию об экстрадиции топ-менеджера ОДК по делу о хищении

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');