Убившего в Москве сотрудника СК мужчину собрались лечить принудительно

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Убивший в Москве сотрудника СКР Владислава Капустина мужчина признан невменяемым, к нему будут применены меры медицинского характера, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, расследование дела о нападении на сотрудника центрального аппарата СК полковника юстиции Владислава Капустина, в результате которого он погиб, завершено.

Петренко сказала, что стационарная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина, напавший на сотрудника СК, страдает психическим расстройством, которое исключает его вменяемость. Поэтому, отметила представитель следствия, дело с постановлением о применении к обвиняемому меры медицинского характера направлено в Генпрокуратуру.

Как сообщалось, 1 октября на полковника Капустина, занимавшегося организацией приема граждан, на входе в здание СКР в Техническом переулке в Москве беспричинно напал мужчина. Офицер был госпитализирован с ножевым ранением и умер в больнице.