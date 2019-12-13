Поиск

Начальник пожарной части предстанет перед судом за серию поджогов в Хакасии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Аскизского района Хакасии направила в суд дело в отношении начальника пожарной части села Балыкса, которого обвиняют в серии поджогов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в пятницу.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По версии следствия, c августа по октябрь текущего года обвиняемый поджог несколько строений, в том числе жилой дом и баню.

"Обвиняемый совершил поджог деревянного четырехквартирного дома в селе Балыкса, однако преступление не было доведено до конца, поскольку пожар был ликвидирован очевидцами. В сентябре он поджог деревянную баню, в результате произошло полное уничтожение строения. Материальный ущерб составил свыше 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Потерпевшими заявлены гражданские иски на возмещение ущерба, судом наложен арест на имущество обвиняемого, которому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, начальник пожарной части был задержан в начале ноября. По данным республиканского МВД, ранее мужчина был судим за кражу.

Хакасия

Новости

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

Консервативная партия Великобритании обеспечила себе абсолютное большинство в парламенте

Консервативная партия Великобритании обеспечила себе абсолютное большинство в парламенте

Приморский суд дал пять лет экс-директору ТМК, строившей космодром Восточный

Число потенциально невыездных россиян-должников возросло до 25 млн

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

При тушении пожара на "Адмирале Кузнецове" погиб военный

Что произошло за день: четверг, 12 декабря

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

СКР возбудил уголовное дело в связи с пожаром на "Адмирале Кузнецове"

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Один из пропавших без вести на "Адмирале Кузнецове" найден мертвым

Один из пропавших без вести на "Адмирале Кузнецове" найден мертвым

В Думе задумались о наказании за участие в мероприятиях нежелательных НКО за рубежом

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');