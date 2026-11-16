Кушнер заявил, что решение кризиса на Украине потребует гарантий безопасности для нее

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что для устойчивого урегулирования украинского конфликта нужны гарантии безопасности Украины и ее вступление в ЕС.

"Тесно работая с украинскими и европейскими партнерами за последний год мы добились существенного прогресса в реализации целей по следующим направлениям: 1) Мощные надежные гарантии безопасности Украине для защиты от будущей агрессии; 2) Путь к членству в ЕС, закрепление долгосрочного будущего Украины в Европе; 3) Всеобъемлющий план послевоенного процветания", - написал Кушнер в соцсети X.

Он уточнил, что экономический план, разработанный вместе с Европой, Всемирным банком и другими участниками, предусматривает обеспечение финансовой стабильности Украины, ее восстановление, инвестиции в нее и долгосрочный экономический рост.

По словам спецпосланника американского президента, выполнение этих задач предоставит возможность Киеву решить путем переговоров оставшиеся сложные вопросы с Москвой и гарантировать себе более благоприятное будущее.