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Студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали 17-летнюю учащуюся Чебоксарского экономико-технологического колледжа, подозреваемую в нападении на сотрудницу данного учебного заведения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Чувашии.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в пятницу утром в здании колледжа. "Учащаяся 2002 г.р. с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары. Сотрудница была госпитализированы с ранами лица и рук, ее жизни ничего не угрожает", - заявил представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, полицейские подозревают, что у нападавшей могут быть психические проблемы. "Мотивы преступления сейчас устанавливаются", - добавил он.

Чебоксары Чувашия МВД

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