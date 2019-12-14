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Что произошло за день: суббота, 14 декабря

Новые испытания в КНДР и 3,4 млн невыездных россиян

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ. Результаты испытаний, заявляют в Пхеньяне, будут использованы, чтобы усилить "стратегические силы ядерного сдерживания". Подробностей об испытании не было приведено, но в Сеуле полагают, что тестировали двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты.

- Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов. ФССП опровергла слухи о десятках миллионов невыездных граждан. На самом деле выписано 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд.

- В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозила выбросить из окна. Женщина выкидывала вещи из квартиры на пятом этаже и обещала выбросить вслед за ними малолетнюю дочь. Пока под окнами растягивали батут, участковый успел войти в квартиру и забрать ребенка.

- Сомневающиеся в смерти основателя криптобиржи клиенты потребовали эксгумации тела. Основатель QuadrigaCX Джеральд Коттен, умерший в прошлом году, был единственным, кто знал пароли от "холодных кошельков" с примерно $82 млн. Оставшиеся без денег клиенты подозревают, что канадский предприниматель "разыграл" свою смерть.

- Российские биатлонисты завоевали две медали на австрийском этапе КМ. Александр Логинов занял второе место в гонке преследования, а женская эстафетная четверка также финишировала второй, проиграв норвежкам на последнем отрезке гонки.

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