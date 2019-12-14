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В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге обезумевшая женщина пыталась выбросить из окна двухлетнюю дочку, трагедию предотвратил сотрудник полиции.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, утром в субботу в Невском районе города женщина, находясь с маленьким ребенком в квартире на пятом этаже, грозилась выбросить девочку из окна, чтобы "сделать ангелом". До этого она выбрасывала из окна вещи.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы и 28-летний участковый уполномоченный полиции Наиль Исламов. Под окнами натянули батут, чтобы поймать ребенка в случае падения.

Далее участковому удалось попасть в квартиру и забрать из рук женщины двухлетнего ребенка. Кроме того, в квартире находился ее 12-летний сын.

В полиции сообщили, что в настоящее время дети доставлены в больницу, их здоровью ничего не угрожает. Женщину передали бригаде медиков, отметили в МВД.

Петербург МВД

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