Поиск

Сомневающиеся в смерти основателя криптобиржи клиенты потребовали эксгумации тела

Сомневающиеся в смерти основателя криптобиржи клиенты потребовали эксгумации тела
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Тело основателя канадской криптобиржи QuadrigaCX может быть эксгумировано в рамках расследования обстоятельств его смерти, которого требуют клиенты биржи.

Как напоминает the Independent, основавший QuadrigaCX в Канаде Джеральд Коттен скончался в прошлом году в Индии в возрасте 30 лет. Предположительно смерть наступила в результате осложнений болезни Крона.

После его смерти выяснилось, что только у Коттена были пароли от так называемых "холодных кошельков", где хранится криптовалюта. Они не подключены к интернету, что защищает их от взлома, но теперь разблокировать их не могут ни родственники, ни коллеги покойного. А клиенты биржи остались без инвестированных средств - на кошельках "зависло" около 180 млн канадских долларов (около $82 млн) в биткоинах.

После смерти Коттена компанию QuadrigaCX пришлось ликвидировать, а многие из 115 тыс. инвесторов остались без денег.

В итоге группа клиентов наняла адвокатов, и те обратились в полицию с требованием провести эксгумацию и вскрытие. Такие требования они выдвигают в связи со слухами, которые появились сразу после смерти Коттена, согласна которым он сфабриковал собственную смерть и украл деньги клиентов.

Как подчеркивает The Independent, никаких улик в пользу этой версии представлено не было.

Однако юридическая фирма Miller Thomson LLP заявляет, что запрос об эксгумации подан в связи "новой информацией, которая подтверждает необходимость точно удостовериться в том, что Коттен действительно мертв".

Ранее аудиторы Ernst & Young нашли существенные проблемы в том, как работала криптобиржа. В частности, они заявляли, что часть средств переводилась на личные счета Коттена.

Канада

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 декабря

В Сингапуре россиянина обвинили в финансовых махинациях

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Предварительную оценку ущерба от пожара на "Адмирале Кузнецове" дадут на следующей неделе

Мобильники на уроках запретили уже в каждой четвертой школе в России

Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов

Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов

Ростовский учитель, обругавший ученика за спор с депутатом "Единой России", получил выговор

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Путину показали прототип грузовика "КамАЗ-2020"

Путину показали прототип грузовика "КамАЗ-2020"

Хасис пообещал "детально разобраться" в конфликте вокруг Nginx, "посмотрев документы"

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели нашли тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');