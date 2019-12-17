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По делу о взрыве газа в Белгороде задержаны три сотрудника филиала "Газпрома"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - По делу о гибели двух человек при взрыве газа в подвале жилого дома в Белгородской области предъявлены обвинения трем работникам филиала АО "Газпром газораспределение Белгород", сообщила пресс-служба СКР.

Обрушение дома под Белгородом

Во версии следствия они осуществили врезку в трубу магистрального газопровода, грубо нарушив правила безопасности в ходе газоопасных работ. В результате в подвале жилого дома произошла утечка и скопление газа. Из подвала газ проник на первый и второй этаж и взорвался, когда кто-то из жильцов включил газовую плиту, считают следователи.

В доме обрушилась стена и межэтажные перекрытия, погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Обвиняемые непосредственно отвечали за организацию и проведение опасных работ в этом доме. Они задержаны, следствие попросит суд их арестовать. Им вменяют статью 216 Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух человек.

Взрыв в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево произошел 3 декабря. В здании обрушилась часть стены от первого этажа почти до крыши.

СКР Газпром Белгородская область Яковлево

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