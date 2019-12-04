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Пострадавший от взрыва газа дом в Белгородской области будет снесен

Пострадавший от взрыва газа дом в Белгородской области будет снесен
Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в поселке Яковлево
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Подписан комиссионный акт, согласно которому дом, частично разрушенный взрывом газа в посёлке Яковлево Белгородской области во вторник, не подлежит восстановлению, сообщает пресс-служба правительства региона.

Материальную помощь в размере 30 тысяч рублей получат 34 жильца пострадавшего дома. Им предоставляются временное жилье и горячее питание, сотрудники МФЦ помогают восстановить утраченные документы, говорится в пресс-релизе.

Информация о взрыве бытового газа в многоквартирном доме по улице Шаландина в посёлке Яковлево поступила в дежурную часть накануне в 20:05 по московскому времени. В результате взрыва в квартире на первом этаже жилого дома обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Под завалами было обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения. Еще шесть человек госпитализированы с травмами, четверо из них находятся в реанимации. Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ).

Обрушение дома под Белгородом

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Белгородская область Яковлево

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