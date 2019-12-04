СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП в Белгородской области

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следственными органами возбуждено уголовное по факту ЧП в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека)", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. После осмотра тело погибшего будет направлено на экспертизу, для установления причины смерти. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшей трагедии.

По версии следствия, в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома по улице Шаландина в поселке Яковлево произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа. Пострадали шесть жителей этого дома, с разными диагнозами они доставлены в лечебные учреждения района и области. Под завалами обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения.

Как сообщалось, информация о взрыве бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 по Москве вторника.

Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.

Как сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, всем пострадавшим жильцам дома будет выплачено по 30 тыс. рублей на текущие расходы.

"Все 23 человека по списку, кто здесь проживает, получат по 30 тыс. руб. на текущие расходы. По имущественным потерям решение будет принято в среду", - сказал губернатор.

Он добавил, что на месте разрушенного газом дома придется строить новый дом. Окончательное решение примут эксперты.

Принято решение о размещении всех пострадавших в круглогодичном лагере "Прометей".

По информации местных СМИ, причиной разрушения стены дома мог стать взрыв котла в одной из квартир на первом этаже. В региональном управлении МЧС эту информацию пока не подтверждают.