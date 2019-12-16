Умерла одна из пострадавших от взрыва газа в жилом доме под Белгородом

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Одна из женщин, пострадавших от взрыва газа 3 декабря в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, умерла в реанимации, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

"Пациентка, поступившая в отделение реанимации Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа в стадии ожогового шока, с термическим ожогом тела 1-2 стадии (60%), ожогом дыхательных путей, ожоговым шоком тяжёлой степени, скончалась 16 декабря в связи с развившейся у неё полиорганной недостаточностью", - говорится в сообщении.

Состояние еще двух женщин, имеющих ожоги тела средней тяжести (7-11%), оценивается в настоящее время врачами больницы как стабильное, с положительной динамикой. Их перевели из реанимации в ожоговое отделение Белгородской областной больницы.

По информации пресс-службы, пострадавший от взрыва мужчина с травмами лицевой части черепа 16 декабря переведен в травматолого-ортопедическое отделение облбольницы.

"Его состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время планируется проведение хирургического лечения данного пациента",- уточняется в пресс-релизе.

Еще две пациентки, проходившие лечение в Яковлевской центральной районной больнице, после проведения соответствующих медицинских процедур выписаны в удовлетворительном состоянии 10 и 13 декабря.

3 декабря в жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа в квартире на первом этаже. В результате обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Под завалами было найдено тело местного жителя 1983 года рождения. Шесть человек были госпитализированы. Состояние четырех из них оценивалось как тяжелое, они были доставлены в реанимацию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).