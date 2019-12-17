Омбудсмен сообщила о стрессе у детей владельца дома с "арсеналом" под Гатчиной

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Детей из многодетной семьи, в доме которой в понедельник нашли склад с оружием, поместили Гатчинскую центральную республиканскую больницу, где они остаются под присмотром, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова. По ее словам, у детей "большой стресс".

Литвинова добавила, что, предварительно, были изъяты восемь детей, но среди них могут быть и совершеннолетние. Информация в настоящее время уточняется.

В ночь на 16 декабря в поселке Химози Гатчинского района Ленинградской области задержали многодетного отца, на него завели уголовное дело об изнасиловании собственной дочери, которой сейчас 13 лет, сообщили в СКР. Источники "Интерфакса" и региональных СМИ сообщают, что в доме обнаружен "арсенал" оружия. Спецоперацию в доме провели вечером 16 декабря.

Дом многодетной семьи следователи и криминалисты решили проверить после того, как в правоохранительные органы поступила информация, что глава семьи насилует 13-летнюю дочь. Его задержали. Дома у него изъяли "предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия". Проверка предварительно установила, что с 2012 года по декабрь текущего года 46-летний мужчина не раз совершал сексуальное насилие над малолетней девочкой.

Следователи проверят условия, в которых жили дети в этой семье, выяснят причины и условия, которые привели к насилию над ребенком и дадут оценку работе органов профилактики.

Видеозаписи и сообщения об активной работе полиции, росгвардейцев и сотрудников МЧС у одного из домов в Химози появились вечером в понедельник в соцсетях. По словам очевидцев, из дома выносили оружие и выводили восьмерых детей.