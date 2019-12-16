Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В частном доме в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.

"Нашли оружие, там целый арсенал. Все изымают, дальше будут следователи разбираться", - сказал источник.

Другие подробности собеседник уточнить отказался.

Официальным подтверждением информации "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в понедельник в соцсетях появились сообщения и видео, из которых следует, что к дому многодетной семьи в Гатчинском районе для проведения следственных действий стянулись полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС. По словам очевидцев, из дома выносят оружие и выводят детей.