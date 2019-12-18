В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

Андрей Бовт, подозреваемый в сексуальном насилии над дочерью, в Гатчинском городском суде Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Гатчинский городской суд Ленинградской области санкционировал арест Андрея Бовта (Лободюка), который подозревается в сексуальном насилии над 13-летней дочерью, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По словам собеседника агентства, Бовт заключен под стражу до 16 февраля 2020 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее в среду в управлении Следственного комитета РФ (СКР) по Ленинградской области сообщили, что Бовта направят на психиатрическую экспертизу. Об этом рассказала старший помощник руководителя регионального управления по взаимодействию со СМИ Юлия Матолыгина.

Также она сообщила, что Бовта обвиняют по четырем статьям: "Изнасилование" (статья 131 УК РФ), "Насильственные действия сексуального характера" (статья 132 УК РФ), "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" (статья 222 УК РФ), "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" (статья 222.1 УК РФ).

Как сообщалось, Бовта задержали ранее в декабре в деревне Химози Гатчиенского района по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. В полицию обратилась мать детей Светлана Лободюк, являющаяся, по данным СМИ, двоюродной сестрой фигуранта. Бовт - урожденный Лободюк - фамилию сменил.

Из семьи изъяты восемь детей, шесть из которых несовершеннолетние. Несколько детей госпитализированы в Гатчинскую больницу. По данным районной администрации, дети нигде не зарегистрированы и не имеют документов.

Информированный источник "Интерфакса" рассказал, что в доме, где проживал Бовт с детьми и сожительницей, нашли крупный арсенал оружия - автоматы Калашникова, пулеметы, пистолеты, гранаты и тысячи патронов.