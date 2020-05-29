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Четверо детей арестованного в декабре жителя Ленобласти остаются в детдоме и без документов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Ленобласти в детдоме остаются четверо детей, которых изъяли из семьи в деревне Химози в декабре, и у них по-прежнему нет свидетельств о рождении, заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова. Отца детей Андрея Бовта арестовали по обвинению в сексуальном насилии над 13-летней дочерью.

Криминал в многодетной семье под Гатчиной

"Благодаря помощи прежнего уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой нам удалось установить, что один из пятерых несовершеннолетних детей был зарегистрирован в ЗАГС по Санкт-Петербургу. Сегодня ему уже 18 лет, он передан матери, проживает с ней в Петербурге", - сказала Литвинова.

Судьбой оставшихся в детдоме четверых детей занимаются органы опеки и попечительства.

Омбудсмен напомнила, что в семье Бовта были еще двое взрослых детей, которые не находятся под контролем уполномоченного.

Бовта задержали ранее в декабре в деревне Химози Гатчинского района по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. В полицию обратилась мать детей Светлана Лободюк, являющаяся, по данным СМИ, двоюродной сестрой фигуранта. Из семьи тогда изъяли восемь детей, шестеро из которых были несовершеннолетними. Гатчинские чиновники говорили, что дети нигде не зарегистрированы и не имеют документов. В доме, где жила семья, нашли автоматы Калашникова, пулеметы, пистолеты, гранаты и тысячи патронов.

Андрей Бовт Ленинградская область Химози Гаатчина Светлана Лободюк Тамара Литвинова

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