Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела "Рольфа"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордсуд подтвердил решение о продлении до 25 февраля домашнего ареста директору департамента автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе 4 млрд рублей за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

20 ноября Басманный суд продлил ему меру пресечения. Теперь городской суд отклонил апелляцию на это решение.

В деле еще три фигуранта, это основатель "Рольфа" Сергей Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия. Они арестованы заочно. Всем им вменяют пункты "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК - незаконный вывод за границу денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Кайро был задержан в июне.

По версии следствия, в 2014 году они вместе с иными, неустановленными соучастниками незаконно перечислили средства, полученные от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были переведены на счет в австрийском банке.

Петров отрицает вывод денег из "Рольфа". По его словам, сделка, которая легла в основу дела, была обычной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

После возбуждения уголовного дела Петров отошел от руководства "Рольфом". В ноябре стало известно, что его семья задумалась о продаже компании.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб., чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.