Поиск

Мосгорсуд решил, что записи задержания Устинова подтверждают его вину

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Видеозаписи из дела актера Павла Устинова, а также другие видео его задержания подтверждают его вину в нанесении травмы бойцу ОМОНа Росгвардии Александру Лягину. Это следует из решения Мосгорсуда по апелляции на приговор актеру (документ есть в распоряжении "Интерфакса").

"Судебная коллегия... приходит к выводу, что указанные видеозаписи подтверждают выводы суда о совершении Устиновым П.Г. инкриминируемого ему преступления, и, вопреки доводам защиты, не свидетельствуют о невиновности осужденного", - говорится в определении.

Дело Павла Устинова

В суде отметили, что проверили и записи, которые предоставила сторона обвинения, и те, которые представили адвокаты. На них задержание Устинова было зафиксировано с разных ракурсах, но все они "подтверждают достоверность сообщенных потерпевшим сведений о причинении вреда его здоровью именно Устиновым П.Г. в момент задержания последнего".

А то, что на записи не слышно, как подсудимый выкрикивает лозунги, "не опровергает его участия в митинге", отметил Мосгорсуд.

Суд учел слова потерпевшего и свидетелей обвинения, которые на протяжении всего производства по делу говорили, что Устинов участвовал в акции и выкрикивал лозунги в адрес властей и полиции, чем и привлек внимание омоновцев, которые решили его задержать.

"Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей не имеется", - говорится в определении.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нанесение травмы Лягину. По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму 3 августа. Его задержали, он оказал сопротивление и вывихнул Лягину плечо. Гособвинение попросило для него шесть лет колонии.

Подсудимый заявил, что в акции не участвовал. Его задержали, когда он у метро ждал друга, при задержании он не сопротивлялся.

Его защита обжаловала приговор. Генпрокуратура также его обжаловала как чрезмерно суровый, а также попросила перевести осужденного под подписку о невыезде до рассмотрения апелляций.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс, в поддержку актера развернулась общественная кампания с серией одиночных пикетов, сбором подписей под петицией и коллективными письмами в его поддержку. Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что назначил бы актеру год условно.

В Мосгорсуде прокуратура потребовала для Устинова 3,5 года условно, суд назначил год.

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова

7
Павел Устинов Мосгорсуд Мосгордума Александр Лягин

Новости по теме

Новости

В МВД задумались об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в РФ иностранцев

В МВД задумались об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в РФ иностранцев

Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ

Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ

Московское метро оказалось единственной безубыточной подземкой в РФ

Московское метро оказалось единственной безубыточной подземкой в РФ

В Кремле не поняли бурной реакции на исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии

В СКР разработали методы предотвращения нападений подростков на школы

В СКР разработали методы предотвращения нападений подростков на школы

Минстрой изменит правила строительства во избежание падения детей из окон

Минстрой изменит правила строительства во избежание падения детей из окон

Минприроды потребовало срочных мер по защите северных оленей в двух регионах

Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России до 73,6 лет

Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России до 73,6 лет

Прибор для выявления водителей-наркоманов начнут применять в России в 2020 году

Прибор для выявления водителей-наркоманов начнут применять в России в 2020 году

ФСБ предотвратила 39 терактов с начала 2019 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');