Мосгорсуд решил, что записи задержания Устинова подтверждают его вину

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Видеозаписи из дела актера Павла Устинова, а также другие видео его задержания подтверждают его вину в нанесении травмы бойцу ОМОНа Росгвардии Александру Лягину. Это следует из решения Мосгорсуда по апелляции на приговор актеру (документ есть в распоряжении "Интерфакса").

"Судебная коллегия... приходит к выводу, что указанные видеозаписи подтверждают выводы суда о совершении Устиновым П.Г. инкриминируемого ему преступления, и, вопреки доводам защиты, не свидетельствуют о невиновности осужденного", - говорится в определении.

В суде отметили, что проверили и записи, которые предоставила сторона обвинения, и те, которые представили адвокаты. На них задержание Устинова было зафиксировано с разных ракурсах, но все они "подтверждают достоверность сообщенных потерпевшим сведений о причинении вреда его здоровью именно Устиновым П.Г. в момент задержания последнего".

А то, что на записи не слышно, как подсудимый выкрикивает лозунги, "не опровергает его участия в митинге", отметил Мосгорсуд.

Суд учел слова потерпевшего и свидетелей обвинения, которые на протяжении всего производства по делу говорили, что Устинов участвовал в акции и выкрикивал лозунги в адрес властей и полиции, чем и привлек внимание омоновцев, которые решили его задержать.

"Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей не имеется", - говорится в определении.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нанесение травмы Лягину. По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму 3 августа. Его задержали, он оказал сопротивление и вывихнул Лягину плечо. Гособвинение попросило для него шесть лет колонии.

Подсудимый заявил, что в акции не участвовал. Его задержали, когда он у метро ждал друга, при задержании он не сопротивлялся.

Его защита обжаловала приговор. Генпрокуратура также его обжаловала как чрезмерно суровый, а также попросила перевести осужденного под подписку о невыезде до рассмотрения апелляций.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс, в поддержку актера развернулась общественная кампания с серией одиночных пикетов, сбором подписей под петицией и коллективными письмами в его поддержку. Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что назначил бы актеру год условно.

В Мосгорсуде прокуратура потребовала для Устинова 3,5 года условно, суд назначил год.