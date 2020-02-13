В ОСК назвали предварительную сумму ущерба горевшему "Адмиралу Кузнецову"

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Точная сумма ущерба единственному российскому авианосцу "Адмирал Кузнецов" из-за пожара не определена, но, вероятно, она превысит 300 млн рублей, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Нет, окончательной цифры нет. Комиссия продолжает работать. С учетом того, что подзатянулась работа и пожарных, и правоохранительных органов, я думаю, что нам еще потребуется какое-то время для выверки. Нас просто не пускали на объект очень долго", - сказал Рахманов журналистам в четверг.

"Ориентировочно ни пугать, ни радовать никого не буду - точно никаких 90 миллиардов там нет. Но и, я думаю, что 300 миллионами мы не отделаемся", - сообщил президент ОСК.

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который встал на ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека - военнослужащий-контрактник, участвовавший в тушении пожара, и офицер Северного флота, пострадали еще 14.

16 декабря Рахманов сказал "Интерфаксу", что "Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений, будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России. "Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК.

"Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАВКР "Адмирал Кузнецов" якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности", - сказал Рахманов 19 декабря, комментируя сообщения о том, что ущерб от пожара на авианосце может достигать 95 млрд рублей.

Авианосец обещали вернуть после ремонта в состав Северного флота России сперва в 2021, потом в 2022 году.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.

В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полетные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.