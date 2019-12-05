Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского из "дела Голунова"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в восстановлении на службе бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Максиму Уметбаеву, который был уволен после прекращения уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в отношении корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова.

О соответствующем решении "Интерфаксу" сообщили в суде. В иске к полиции Уметбаев добивался признания недействительным приказа о его увольнении со службы.

Иван Голунов ранее заявлял, что Уметбаев избил его при задержании.

В сентябре сообщалось, что Уметбаев, а также его коллега Роман Феофанов и их бывший начальник, полковник полиции Андрей Щиров, которых уволили из-за "дела Голунова", решили добиться восстановления по службе. Как писал "Коммерсантъ", Феофанов и Уметбаев подали соответствующие иски в суд 21 августа, Щиров - 13 сентября. В исках они указали, что считают увольнение незаконным.

В октябре суд отказал в удовлетворении иска Феофанову. В ноябре стало известно, что Мосгорсуд отказался восстановить на службе Щирова.

"Дело Голунова"

Сотрудник базирующегося в Латвии издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня отправил его под домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено, корреспондента "Медузы" освободили из-под домашнего ареста.

Голунов говорил, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе в столице, который он готовил перед задержанием. В полиции заявляли об увольнении и отстранении от службы ряда сотрудников, работавших по "делу Голунова" и проведении служебной проверки.

Два генерала лишились должностей после освобождения журналиста - начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин.

В настоящее время материалы проверки в отношении полицейских, связанных с "делом Голунова", а также материалы уголовного дела, по которому обвинялся Голунов, переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР).