Полиция заинтересовалась видео с падением внедорожника с вертолета в Карелии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная полиция Карелии проводит проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой с вертолета падает автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой с троса вертолета в зону лесного массива в Карелии падает автомобиль.

Как сообщает местное издание "Столица на Онего", в четверг днем двое жителей Москвы прибыли в аэропорт "Пески". Москвичи заключили договор от имени неизвестной организации с гендиректором аэропорта и заплатили за 20 минут полета 250 тыс. рублей, цена за час составляет 160 тыс. рублей.

После этого пилот и командир подняли вертолет в небо, прикрепив к нему на тросе автомобиль Mercedes-Benz Geländewagen 1995 года выпуска. Вертолет поднялся на высоту 300 метров и сбросил автомобиль на площадку аэропорта. Остатки разбитой машины были отвезены в металлолом.