Росприроднадзор потребовал от золотодобытчиков 300 млн рублей в связи с прорывом дамб

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Енисейское управление Росприроднадзора потребовало, чтобы золотодобывающая компания "Сисим" добровольно возместила 363 509 000 рублей ущерба, нанесенного рекам Сейба и Сисим в результате прорыва каскада дамб на прииске 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Если компания не заплатит компенсацию, чиновники обратятся в арбитражный суд. Они считают, что речки были загрязнены в результате того, что предприятие нарушило законы об охране окружающей среды.

Сумма причиненного водным объектам вреда составила: по реке Сейба - 39,7 млн рублей, по реке Сисим - 323,7 млн рублей. "Общая сумма вреда составила 363 млн 509 тыс. рублей", - уточняется в пресс-релизе.

В середине ноября стало известно, что по факту загрязнения реки Сисим возбуждено уголовное дело. Следователи предварительно оценили ущерб водоему в сумму выше 2 млн рублей. По версии следствия, в результате разрушения насыпи технологического отстойника в реку попали воды с вредными примесями. В конце октября Росгидромет сообщал, что в воде реки уровень содержания ионов меди превышал предельно допустимую концентрацию в 206 раз, а также там было много свинца и цинка.

19 октября 2019 года вода прорвала каскад из пяти дамб технологических водоемов, обустроенных на золотодобывающем участке артели "Сисим" у поселка Щетинкино Красноярского края. Водой затопило два рабочих общежития и бытовые постройки. Погибли 17 человек, 28 пострадали, трое пропали без вести. Поиски пропавших прервали из-за наступления морозов.

По фактам было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при работах, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Следствие установило, что дамбы были возведены незаконно. Арестованы директор компании-собственника артели и два сотрудника артели.