В Красноярском крае прекратили поиски пропавших после прорыва дамб

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В районе Щетинкинского сельсовета Красноярского края отменили введенный в октябре режим чрезвычайной ситуации, а на месте, где в октябре прорвало дамбы на золотом прииске, завершили поиски пропавших без вести. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Он связал отмену режима ЧС с отсутствием угрозы для населения ближайших населенных пунктов, отметив, что ее не было и раньше.

Аварийно-спасательные работы на месте ЧП также завершились. Из соображений безопасности на всех гидротехнических сооружениях, созданных на участке золотодобычи, был произведен слив воды.

Каскад из пяти дамб технологических водоемов на реке Сисим у поселка Щетинкино был прорван ранним утром 19 октября. Вода затопила два рабочих общежития и бытовые постройки. Погибли 17 человек, 28 пострадали. Трое пропали без вести. Их искали до 15 ноября, затем поиски были прерваны из-за морозов. В поисковой операции участвовало в общей сложности до 300 человек, это были сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и водолазы.

По фактам гибели людей и загрязнения рек Сисим и Сейба были возбуждены уголовные дела. Следователи выяснили, что дамбы были возведены без каких-либо разрешительных документов. Дамбы возвела золотодобывающая артель "Сисим" (входит в "Сибзолото"). Директор компании-собственника артели ООО "Сисим" Максим Ковальков и два его сотрудника арестованы.