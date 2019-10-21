В золотодобывающей компании знали об угрозе затопления общежитий у реки Сейба

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники и гендиректор золотодобывающей артели ООО "Сисим" знали, что в случае прорыва дамб у реки Сейба будут затоплены два общежития старателей, здания были построены в зоне затопления. Об этом заявила судья Железнодорожного райсуда Красноярска Марина Попцова. Она зачитала протокол допроса подозреваемых.

Задержанный начальник участка Андрей Еганов полностью признал вину, рассказал, что помогал спасать пострадавших и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, сказал представитель его защиты.

Ранее стало известно, что по делу о гибели 15 человек из-за прорыва дамб задержаны директор ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка артели. Они проходят по уголовному делу о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Ранее в СКР сообщили, что дамбы были построены незаконно, без каких-либо разрешительных документов. Их возвели, чтобы отвести грунтовые воды на участке золотодобычи. Начальник участка Андрей Еганов заявил на допросе, что понимал, что опасно строить рабочий поселок в зоне затопления. Горный мастер, который должен был отвечать за работы на участке, не имеет никакого специального образования, выяснило следствие.

Дамбы у поселка начали строить в 2017 году. Утром 19 октября их прорвало, и поселок затопило. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре дамбы, установило следствие.

Селевой поток снес два общежития, несколько жилых балков и хозяйственные постройки, сообщил холдинг "Сибзолото", в который входит "Сисим". Погибли 15 человек, еще пятеро пропали без вести, пострадали 44 человека.