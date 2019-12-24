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Прокурор потребовал оштрафовать на 170 000 рублей фигуранта дела об угрозах судье

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Прокурор попросил Мещанский суд оштрафовать на 170 000 рублей Евгения Ерзунова, которого обвиняют в публикации в интернете угроз в адрес московского судьи и призывов к экстремизму. Об этом расказал представитель суда.

О возбуждении дела об угрозах убийством и причинения вреда здоровью судье стало известно в середине ноября. Сначала по этому делу были задержаны Алексей Вересов и Сергей Половец. Половец признал вину, дал показания на Ерзунова, и после этого Ерзунова задержали во "Внуково", откуда он собирался вылететь за границу. Половца отпустили под подписку о невыезде, Ерзунова арестовали.

Адвокаты Вересова рассказали, что дело возбудили в связи с угрозами судье Тверского суда Алексею Криворучко, который в сентябре вынес обвинительный приговор актеру Павлу Устинову. Вересов предлагал в соцсетях сжечь судью.

Дело Павла Устинова

Вересова 23 декабря отпустили под подписку о невыезде. По словам адвоката Максима Пашкова, с него также сняли обвинение в призывах к экстремизму.

12 декабря Басманный суд Москвы направил в московский стационар на психиатрическую экспертизу Михаила Квасова из Воронежа, который стал четвертым фигурантом дела.

Судья Криворучко 16 сентября назначил 3,5 года колонии Устинову, отказавшись изучить предоставленные защитой видеозаписи задержания актера в день акции 3 августа. По версии следствия, Устинов участвовал в несанкционированной акции, а при задержании сопротивлялся и вывихнул руку росгвардейцу Александру Лягину. Защита утверждала, что актер ждал друга у метро и при задержании не сопротивлялся.

Евгений Ерзунов Алексей Криворучко Мещанский суд Сергей Половец Алексей Вересов Павел Устинов Москва

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