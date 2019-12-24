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Соболь оштрафована на 300 000 рублей за две несогласованные акции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на 300 000 рублей за две летние акции протеста. Она сообщила об этом "Интерфаксу".

Протесты в Москве

Она признана виновной в организации несогласованного шествия 10 августа после разрешенного митинга. Также ее признали виновной в участии в несогласованном шествии по Бульварному кольцу 31 августа. За каждое нарушение порядка проведения публичного мероприятия ее оштрафовали на 150 000 рублей, уточнили в пресс-службе суда.

10 августа в Москве прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова. После завершения митинга часть протестующих попытались пройти к центру Москвы, некоторых задержали силовики.

31 августа протестующие провели несогласованное шествие против политических репрессий от Чистых прудов до Пушкинской площади, на Тверскую улицу и в центр их не пустили полицейские. Обошлось без применения силы. По оценке полиции, в акции участвовало около 750 человек.

Троицкий суд уже штрафовал Соболь за акцию 31 августа на 300 000 рублей. Такой же штраф Мещанский суд назначил журналисту Илье Азару за ту же акцию.

Любовь Соболь Мосгордума Таганский суд Троицкий суд Илья Азар

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