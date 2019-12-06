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Журналист Азар оштрафован на 300 тыс. рублей за акцию 31 августа в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил штраф в размере 300 тысяч рублей журналисту Илье Азару за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.

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"Постановлением суда Азар признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Ему назначение наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Административное дело журналиста связано с несогласованным шествием в центре Москвы от станции метро "Чистые пруды" до Пушкинской площади 31 августа.

Азар был задержан в связи с акцией 31 августа вечером 3 сентября, однако в тот же день его отпустили из полиции без составления протокола. Событие получило резонанс из-за того, что в момент задержания журналиста в его квартире без присмотра остался малолетний ребенок.

Акция протеста, не согласованная с городскими властями, прошла в центре Москвы в субботу, 31 августа. По официальным данным полиции, в ней принимали участие около 750 человек.

Илья Азар

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