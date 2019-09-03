Поиск

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за акции 31 августа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Троицкий суд столицы признал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь виновной в совершении повторного правонарушения в связи с несогласованной акцией 31 августа в Москве.

"Соболь признана виновной по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение правил организации митинга), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

МоскваВ Москве задержали Любовь СобольВ Москве задержали Любовь СобольЧитать подробнее

Накануне по факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной публичной акции московская полиция возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Ранее Любовь Соболь анонсировала в центре Москвы шествие "Против политических репрессий". Прокуратура тогда предупреждала предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях, однако участники мероприятия собрались днем в субботу, 31 августа, на Чистых прудах. Полиция не препятствовала шествию, вдоль Бульварного кольца практически не было сотрудников правоохранительных органов.

Полиция насчитала на этой акции около 750 человек, никого не задерживали.

Ранее оппозиция и студенческие объединения пытались согласовать с мэрией Москвы проведение протестных акций 24, 25, 30 и 31 августа, но все их заявки были отклонены. Причем в ответах по 31 числу не было предложено альтернативное место для мероприятий. В ответе на заявку говорилось лишь о невозможности обеспечить безопасность участников акции из-за большого количества мероприятий в этот день. Суды встали на сторону мэрии.

31 августа в Москве должен был пройти также митинг в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, который, по утверждению девушек, подвергал их физическому и сексуальному насилию. Это мероприятие мэрия тоже не согласовала, потому организаторы приняли решение колонной присоединиться к шествию оппозиции.

Любовь Соболь

Новости по теме

Новости

ЦИК РФ проверит законность "Умного голосования" Навального

ЦИК РФ проверит законность "Умного голосования" Навального

Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены

Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены

В "Шереметьево" столкнулись два самолета

В "Шереметьево" столкнулись два самолета

На Ставрополье найдено вероятное место приземления пилотов разбившегося Су-25

Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH17 решило допросить удерживаемого на Украине Владимира Цемаха

Учебный штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье

Учебный штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье

В Москве задержали главу Либертарианской партии и оппозиционера Гальперина

Дернувший полицейского за руку Данила Беглец получил два года колонии

Дернувший полицейского за руку Данила Беглец получил два года колонии

СКР попросил перевести Егора Жукова под домашний арест

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');