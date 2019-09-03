Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за акции 31 августа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Троицкий суд столицы признал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь виновной в совершении повторного правонарушения в связи с несогласованной акцией 31 августа в Москве.

"Соболь признана виновной по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение правил организации митинга), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Накануне по факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной публичной акции московская полиция возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Ранее Любовь Соболь анонсировала в центре Москвы шествие "Против политических репрессий". Прокуратура тогда предупреждала предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях, однако участники мероприятия собрались днем в субботу, 31 августа, на Чистых прудах. Полиция не препятствовала шествию, вдоль Бульварного кольца практически не было сотрудников правоохранительных органов.

Полиция насчитала на этой акции около 750 человек, никого не задерживали.

Ранее оппозиция и студенческие объединения пытались согласовать с мэрией Москвы проведение протестных акций 24, 25, 30 и 31 августа, но все их заявки были отклонены. Причем в ответах по 31 числу не было предложено альтернативное место для мероприятий. В ответе на заявку говорилось лишь о невозможности обеспечить безопасность участников акции из-за большого количества мероприятий в этот день. Суды встали на сторону мэрии.

31 августа в Москве должен был пройти также митинг в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, который, по утверждению девушек, подвергал их физическому и сексуальному насилию. Это мероприятие мэрия тоже не согласовала, потому организаторы приняли решение колонной присоединиться к шествию оппозиции.