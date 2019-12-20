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Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Фото: Reuters

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.

По ее словам, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения средней степени тяжести.

По словам Петренко, "СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ".

39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров 19 декабря открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов у здания ФСБ России в Москве на улице Большая Лубянка. Стрельба произошла накануне Дня сотрудников органов безопасности, во время праздничного концерта в Кремле.

В результате перестрелки в четверг погиб сотрудник ФСБ и сам стрелявший. В ФСБ уточнили, что еще один сотрудник спецслужбы был тяжело ранен. В Минздраве сообщили о пяти раненых.

В настоящее время "изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления", добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что Манюров, который, по версии следствия, устроил стрельб, пытался заниматься бизнесом и числился среди призеров ДОСААФ по практической стрельбе.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

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Хроника 19 – 20 декабря 2019 годаСтрельба на Лубянке
Москва ФСБ

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