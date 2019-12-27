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На боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардами"

На боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардами"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", в пятницу поставлен на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ.

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"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На селекторном совещании в пятницу Шойгу заявил: "Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард".

"От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооружённых сил", - сказал Шойгу.

Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке к развертыванию первого полка с "Авангардами" под Оренбургом.

Сообщалось, что "Авангард" в рамках договора СНВ-3 показали американским инспекторам, которые находились в России с 24 по 26 ноября.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Минобороны РФ

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